فولودين: ترامب تحدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في قراره بشأن الجولان

اعتبر فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما الروسي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان قد شكل بالفعل تحديا لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

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وقال فولودين أثناء لقائه يوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون في مقر مجلس الدوما (مجلس النواب) بموسكو: "إن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمرتفعات الجولان يتجاهل في جوهره الحوار مع جميع البلدان داخل الأمم المتحدة. وقد اتخذ هذا القرار للتحايل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي يجب على جميع البلدان إثارة هذه المسألة دون إبطاء".

وتابع رئيس الدوما قائلا: "إذا تطور العالم وفقا لأسلوب اتخاذ مثل هذه القرارات فقط، عندها يمكن للمرء أن يصل إلى وضع يقاتل فيه الجميع. وكما قلت بحق، يسود عندها حق القوي". واعتبر فولودين خلال الاجتماع أن "هذا يشكل طريقا مباشرا للحرب".

المصدر: نوفوستي