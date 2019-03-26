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المكتب الحكومي في غزة: غارات إسرائيل استهدفت 5 مبان سكنية وأوقعت 10 جرحى

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع استهدفت ليس فقط مواقع عسكرية، بل ومبان سكنية مأهولة بالمدنيين، وميناء، وأسفرت عن وقوع 10 إصابات بين السكان.

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والأهداف التي أغار عليها الطيران الإسرائيلي  شملت 5 مبان سكنية ومقرات،هي:
- مقر شركة الملتزم للتأمين
- مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس
- بناية حسونة السكنية
- بناية سكنية بحي النصر
- مدرسة سياقة
كما أغارت القاذفات الإسرائيلية على 9 مواقع  لفصائل المقاومة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، من بينها:موقع حطين، موقع عسقلان، موقع بدر.

وضرب الطيران الإسرائيلي ميناء خان يونس وأوقع فيه أضرارا جسيمة.

ولم توفر الغارات الأراضي الزراعية، فاستهدفت 20 حقلا مزروعا في أماكن مختلفة وبركسا في شرق الشجاعية.

المصدر: RT

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