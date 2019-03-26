عون يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في موسكو

وضع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في موسكو.

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ووصل الرئيس عون إلى موسكو، أمس الاثنين، في أول زيارة رسمية له إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يلتقي عون، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن "الرئيسين الروسي واللبناني سيناقشان مسائل مواصلة تطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية". وأضاف أنه سيتم أيضا تبادل الآراء في أهم القضايا الدولية والإقليمية".

ولا يستبعد أيضا أن يناقش الرئيسان مسألة اللاجئين السوريين في لبنان.

وتقوم روسيا ولبنان بعمل مثمر في إطار نشاط لجنة التنسيق المشتركة لمساعدة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

من جهته أعلن الرئيس ميشال عون عشية زيارته إلى موسكو أنه يخطط لمناقشة المسائل المتعلقة بتداعيات الحروب في الشرق الأوسط وقضايا المسيحيين ومسألة القدس وإسرائيل.

المصدر: وكالات