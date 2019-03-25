زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا قد تتم في الربيع أو الصيف القادمين

كشف السناتور الروسي ألكسندر باشكين أنه تم إعداد كافة تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى روسيا، وأنها قد تتم في فصل الربيع أو الصيف، لكن المواعيد لا تزال قيد البحث.

إقرأ المزيد

وقال باشكين لوكالة نوفوستي اليوم الاثنين: "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن كافة تفاصيل الزيارة يتم إعدادها حاليا. ويمكننا أن نتوقع حصولها على الأرجح في ربيع أو صيف هذا العام، ولكن لم يتم بعد تحديد موعدها بالضبط".

وأشار إلى أن زيارة كيم جونغ أون المرتقبة إلى روسيا لم يتم التطرق إليها خلال الزيارة الأخيرة لمجموعة الصداقة بمجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) إلى بيونغ يانغ، بل تمت مناقشتها أثناء زيارة رئيسة مجلس الاتحاد(مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو للعاصمة الكورية الشمالية في سبتمبر الماضي.

وقال باشكين: "لقد حملت فالنتينا إيفانوفنا ماتفيينكو العام الماضي دعوة إلى كيم جونغ أون لزيارة روسيا. والآن، على حد علمنا، تجري مشاورات بشأن هذا الموضوع، يمكننا أن نتوقع زيارته في المستقبل القريب".

وفي الأسبوع الماضي، كان باشكين في عداد وفد من مجموعة مجلس الاتحاد للتعاون مع برلمان كوريا الديمقراطية (الشمالية) زار بيونغ يانغ.

المصدر: نوفوستي