مقاتلات "سو-27"روسية تنطلق مرتين لتعقب قاذفات استراتيجية أمريكية فوق البلطيق

انطلقت مقاتلات "سو-27" روسية مرتين إلى عنان السماء خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتعقب ومراقبة قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H فوق بحر البلطيق قرب الحدود الروسية.

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وأعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، اليوم السبت، أن مقاتلات "سو-27" التي طاردت القاذفات الأمريكية لم تسمح لها بالاقتراب من حدود الدولة.

ووفقا لمركز الدفاع في روسيا، نفذت قاذفات الطيران الاستراتيجي التابعة لسلاح الجو الأمريكي بالفعل سبع طلعات فوق بحر البلطيق منذ 14 مارس الجاري.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة دون طيار بالقرب من حدود روسيا زيادة كبيرة. وذكرت صحيفة كراسنايا زفيزدا الناطقة باسم الجيش الروسي، أن الطيران الأجنبي نفذ فقط هذا الأسبوع طلعات استطلاع جوي على طول الحدود الروسية بواسطة 21 طائرة. وتعين على المقاتلات الروسية التابعة للدفاع الجوي الانطلاق أربع مرات إلى الجو، كي لا تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي لروسيا.

وفي 18 مارس الجاري، تم رصد قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52H Stratofortress بالقرب من حدود منطقة لينينغراد. بعد ذلك اقتربت لمسافة 191 كم من مدينة سان بطرسبورغ أثناء التحليق.

ووقع حادث مماثل في 20 مارس الجاري، حين اكتشف الدفاع الجوي الروسي طائرة أمريكية على مسافة كبيرة من الحدود الروسية، فانطلقت مقاتلتان من طراز "سو-27" إلى الجو لتعقبها. ونتيجة لذلك، غيّرت الطائرة المتقدمة مسار تحليقها، وعادت المقاتلتان الروسيتان إلى قاعدتهما.

وعبر الكرملين عن أسفه لمثل هذه الأعمال من جانب واشنطن. وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن كل هذا لا يؤدي إلى تعزيز جو الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود روسيا.

المصدر: نوفوستي