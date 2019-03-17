بيسكوف: موسكو لم تتسلم أي اقتراحات من واشنطن بشأن إجراء محادثات حول مسألة نزع السلاح

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو لم تتسلم بعد من واشنطن أي "اقتراحات واضحة" حول إمكانية إجراء محادثات في مسألة نزع السلاح.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على كلام مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، في سياق حديثه لمجلة "ذي هيل" نشر نصه في وقت سابق اليوم الأحد.

ولم يستبعد بولتون إمكانية إجراء محادثات روسية - أمريكية حول نزع السلاح، مقترحا إشراك الصين فيها إذ قال: "تعزز الصين في الوقت الراهن قدراتها النووية، وهذا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تقوية نظامنا للدفاعي الصاروخي. وهو أحد العوامل التي سنأخذها في الاعتبار إذا قررنا إجراء مفاوضات أخرى في موضوع نوع السلاح، مثلا مع روسيا، وربما سيكون من المنطقي إشراك الجانب الصيني في هذا الحوار".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو عام 1987، لمدة 6 أشهر اعتبارا من الثاني من فبراير الماضي، قبل الانسحاب النهائي منها، مبررا القرار بـ"انتهاكات روسية مستمرة" لبنود الاتفاقية.

وصرح ترامب لاحقا بأنه يود توقيع اتفاقية جديدة مماثلة تشمل دولا أخرى.

بالمقابل، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام موسكو بمعاهدة الصواريخ، مشددا على أن روسيا لن تنجر في سباق تسلح جديد.

وأكد بوتين أن باب الحوار مع واشنطن بشأن نزع السلاح يبقى مفتوحا وأن كل الاقتراحات التي طرحتها روسيا لا تزال "على الطاولة"، لكنه رفض أن تبادر روسيا مستقبلا الشروع في أي مفاوضات بشأن هذه المسألة.

المصدر: وكالات