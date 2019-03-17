بوغدانوف يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع السوداني

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد ابن عوف العلاقات الثنائية بين موسكو والخرطوم.

وأكد بوغدانوف عقب اللقاء مع ابن عوف على الإرادة السياسية القوية لبلاده لتعزيز علاقاتها مع السودان، وخاصة في المجلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأكد بوغدانوف أن روسيا ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان، في إشارة إلى مساهمتها في تدريب الكوادر العسكرية والمدنية السودانية.

وجدد بوغدانوف التأكيد على ثبات موقف بلاده الداعم للسودان، وقال: "روسيا انطلاقا من الصداقة التي تجمعها بالسودان، ستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته ممثلة بالرئيس عمر البشير لتجاوز المرحلة الحالة"، مؤكدا ثقته بقدرة القيادة السودانية على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها السودان.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني أسامة فيصل، أهمية زيارة بوغدانوف مشيرا إلى أنها تمثل فرصة مهمة للتشاور بين البلدين في عدد من الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن وزير الخارجية الدرديرى محمد أحمد سيقوم بزيارة لروسيا في أبريل المقبل لحضور الملتقى الروسي العربي، وأنه سيعقد مشاورات مع القيادة الروسية حول جملة من الملفات التي تهم البلدين.

المصدر: RT