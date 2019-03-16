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اقتراب بوينغ بريطانية بشكل خطر من طائرة أخرى في أحد مطارات موسكو

أخبار روسيا

اقتراب بوينغ بريطانية بشكل خطر من طائرة أخرى في أحد مطارات موسكو
Sputnik
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اقتربت طائرة شحن بريطانية من طراز Boeing 747 بشكل خطر خلال التفافها فوق مطار شيريميتيفو بموسكو من طائرة ركاب مقلعة من المطار المذكور في رحلة إلى الصين.

وقال مصدر مطلع في المطار، إن الحادث وقع مساء أمس، إذ لم تتمكن الطائرة البريطانية من الهبوط في المطار، من أول محاولة وشرعت بتنفيذ دورة ثانية فوق المطار، متجاهلة خلال ذلك وجود طائرة ركاب مقلعة من المطار ومتوجهة إلى بكين.

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وأشار المصدر إلى أن نظام التحذير من الاقتراب الخطر في الطائرة البريطانية، قد اشتغل فورا وهو ما دفع طاقمها إلى الابتعاد بها عن طائرة الركاب في الوقت المناسب. يصب أحد بأذى.

المصدر: "إنترفاكس"

 

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