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هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 737-800 شمالي روسيا

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هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 737-800 شمالي روسيا
Vitaly Ankov
بويتغ 737-800 (صورة أرشيفية)
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أفاد مسؤول في لجنة التحقيق الروسية بأن طائرة بوينغ 737-800 قد هبطت اضطراريا في سيكتيفكار شمالي روسيا اليوم الجمعة، بسبب عطل محتمل في أحد محركيها.

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وذكر المسؤول أن الطائرة، التي كانت في رحلة من مدينة ميرني إلى العاصمة موسكو، تربض حاليا في مطار سيكتيفكار، وأن الركاب لم يصابوا بأذى جراء الحادث، وأن التحري في ملابسات الحادث مستمر.

وفي الأيام الأخيرة تم منع طائرة بوينغ 737-800 MAX، وهي الأحدث بين طائرات 737-800 من التحليق في معظم دول العالم بما فيها روسيا، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من نفس النوع الأحد الماضي، كانت الثانية المنكوبة من هذا النوع في خمسة أشهر بعد كارثة طائرة الركاب الإندونيسية.

المصدر: وكالات

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