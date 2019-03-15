بوتين يعزّي نيوزيلندا بضحايا هجوم المسجدين الإرهابي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيسة وزراء نيوزيلندا بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايس تشيرش الذي أسفر اليوم الجمعة عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

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وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس بوتين بعث ببرقية تعزية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أعرب فيها عن حزنه العميق ومواساته لنيوزيلندا، مؤكدا أن "الهجوم على مواطنين مسالمين تجمعوا لأداء الصلاة، يظهر مدى وحشية المعتدين"... آملا في إنزال أشد العقاب بمنفذي الجريمة.

وعبّر بوتين عن تضامن روسيا مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: "إنترفاكس"