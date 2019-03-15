روسيا تنشر فوجا جديدا من "إس-400" على حدود الناتو

أعلن مصدر عسكري روسي مسؤول، أنه تم اعتبارا من اليوم تشغيل فوج جديد من بطاريات الدفاع الجوي عمادها صواريخ "إس-400" في مقاطعة كالينينغراد على الحدود مع ألمانيا شمال غربي روسيا.

يشار إلى أن صواريخ "إس-400" قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ الباليستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على كافة منظومات الصواريخ الاعتراضية بما فيها "باتريوت" الأمريكية وسواها.

وتعد "إس-400" الأكثر تطورا في العالم، لقدرتها كذلك على إسقاط جميع أنواع الطائرات الحربية للعدو المفترض، بما فيها طائرة الشبح ذائعة الصيت كما تستطيع اعتراض الصواريخ.

مواصفات "إس-400" الفنية التكتيكية:

المدى الأقصى لرصد الأهداف 600 كلم

عدد الأهداف التي تتابع سيرها في آن واحد 300

مدى تدمير الأهداف الأيرودينامية يتراوح بين 3 و240 كيلومترا

تدمر الأهداف الباليستية عندما تصبح على مسافة من 5 إلى 60 كلم عنها

الارتفاع الأقصى للهدف الذي تدركه 27 كلم

الارتفاع الأدنى للهدف المنشود 100 متر

السرعة القصوى للهدف المطلوب 4800 كلم/ساعة

عدد الأهداف المدمرة في آن واحد 36 هدفا

عدد الصواريخ المنصوبة والجاهزة للإطلاق في آن واحد 72

زمن نشر البطارية المكونة من بضع عربات وجهوزيتها 5 دقائق

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المصدر: "إنترفاكس"