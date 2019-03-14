تصفية داعشيين خططا لأعمال إرهابية جنوبي روسيا

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بتصفية مسلحين من أتباع "داعش" خططا لهجمات إرهابية في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس أنه خلال عملية بحث وتفتيش الليلة الماضية تلقى رجال هيئة الأمن الفدرالية معلومات عن احتمال تنقل مسلحين في سيارة قرب قرية بلكي.

وأضافت أن المسلحين ردا على محاولة إيقاف وتفتيش سيارتهما بإطلاق النار وإلقاء قنبلة يدوية باتجاه رجال الأمن، قبل أن يقتلا برصاص الأمن.

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وذكرت اللجنة أنه تم التعرف على هوية المسلحين، وتبين أنهما من مواليد مقاطعة فولغوغراد على ضفاف نهر فولغا، ووصلا إلى ستافروبول لتنفيذ هجمات إرهابية، وهما من أعوان تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت اللجنة أنه تم العثور في موقع الحادث على كمية من الأسلحة والذخيرة، وأنه لم يسقط في العملية أي ضحايا بين عناصر الأمن والمدنيين.

المصدر: وكالات