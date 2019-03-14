 
مباشر

الكرملين: واشنطن ماضية قدما في تقويض معاهدة الصواريخ

أخبار روسيا

الكرملين: واشنطن ماضية قدما في تقويض معاهدة الصواريخ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkxx

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خطط واشنطن لاختبار صواريخ تحظرها معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، امتدادا طبيعيا لمواقف الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد أظهرنا للجميع أن الولايات المتحدة دون سواها، تسببت بانهيار المعاهدة بارتكابها جملة من الانتهاكات"، مشيرا إلى أنها هي التي نشرت منظومات صاروخية تخل بالبنود الأساسية للمعاهدة.

إقرأ المزيد
صواريخ باليستية أمريكية متوسطة المدى من طراز "Pershing II" (أرشيف)
واشنطن: ندرس تصميم أسلحة صاروخية جديدة في ظل انسحابنا من الاتفاق مع روسيا

وذكّر بأن واشنطن أدرجت مسبقا في مشروع الموازنة بندا لتمويل البحوث في هذا المجال.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن البنتاغون يستعد لاختبار صاروخين محظورين بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المعلّقة مؤخرا بين واشنطن وموسكو.

وذكرت الوكالة نقلا عن البنتاغون، أن الاختبارات قد تبدأ قبل انتهاء سريان المعاهدة في أغسطس المقبل.

وأضافت أن الاختبار سيشمل صاروخا مجنحا ذا مسار منخفض يصل مداه إلى ألف كيلومتر، وثانيا يتراوح مداه بين 3 و4 آلاف كيلومتر.

المصدر: russian.rt

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتقال وتعذيب وسخرية.. جنود إسرائيليون يتعاملون بوحشية مع فلسطيني وابنه