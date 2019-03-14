العالم الياباني الحائز على جائزة نوبل يسعى للعمل في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية

ذكر ميخائيل فيدوروك رئيس جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أن العالم الياباني هيروشي أمانو الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، يسعى للالتحاق بالكادر التدريسي والبحثي في جامعة نوفوسيبيرسك.

وأشار فيدوروك إلى أن العالم الياباني، سيدرّس مادة "علم المواد" في هذه الجامعة الروسية العريقة.

وأكد أن العالم الياباني، سيلقي المحاضرات في نفس المادة التي نال بفضلها جائزة نوبل وأن الجامعة ستجري دراسات وبحوث في هذا المجال تحت إشرافه.

ونال هيروشي أمانو جائزة نوبل في الفيزياء عام 2014 ضمن فريق من العلماء، لقاء اختراع في النواقل يعزز أشعة الضوء الأبيض.

Hiroshi Amano receives the Nobel Prize in Physics 2014 #nobelprize2014http://t.co/yjpzEpZIDf — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 декабря 2014 г.

وقال أمانو للصحفيين اليوم، إنه بحث موضوع العمل مع إدارة الجامعة الروسية، وأضاف: " لقد قدمت إلى هنا خصيصا لحل هذه المسألة".

وفي وقت سابق، عملت زوجة العالم الياباني المذكور مدرّسة للغة اليابانية في جامعة نوفوسيبيرسك، التي منحت زوجها الدكتوراه الفخرية مؤخرا.

وتأسست جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية عام 1958، وتعتبر من مؤسسات البحث العلمي العريقة في روسيا.

وتشارك الجامعة في برنامج تحسين القدرة التنافسية الدولية للجامعات الروسية بين المراكز العلمية والتعليمية الرائدة في العالم.

وعمل في هذه الجامعة عدد من العلماء والأكاديميين المعروفين عالميا، وبينهم ميخائيل لافرينتيف، وسيرغي سوبوليف وغيرهما.

المصدر: تاس