بوتين يتبرع لتمويل رسم الأيقونة الرئيسية لكنيسة الجيش الروسي

قام الرئيس، فلاديمير بوتين، بالتبرع من جيبه الخاص لتمويل رسم الأيقونة الرئيسية للكنيسة الأساسية للقوات المسلحة الروسية بريف موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن بوتين تبرع بكامل المبلغ اللازم لذلك.

في وقت سابق قال دميتري سميرنوف ، كبير المهندسين المعماريين في ورشة تشييد الكنيسة، إن الأيقونة المركزية لمعبد القوات المسلحة ستحمل صورة السيد المسيح، وستعتبر لاحقا، الأيقونة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية.

ورفض ممثل الكرملين، تحديد المبلغ الذي تبرع به بوتين، وأشار فقط إلى أنه يغطي التكاليف اللازمة لذلك.

وفي فترة سابقة، حضر الرئيس فلاديمير بوتين فعالية وضع حجر الأساس لكنيسة الجيش. ووفقا لبيسكوف، يواصل الرئيس الاهتمام بسير عملية البناء.

ويجري بناء الكنيسة الرئيسية للجيش الروسي في متنزه "باتريوت" بريف موسكو.

المصدر: نوفوستي