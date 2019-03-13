الكرملين يصف مشروع قانون الكونغرس بشأن "دخل بوتين" بالرهاب المسعور

ردّ الكرملين على مشروع قانون للكونغرس الأمريكي حول "دخل بوتين"ووصفه بأنه امتداد لخط رهاب أمريكا المسعور، وقال إنه لا يتوقع من المشرعين الأمريكيين تقييما رزينا لكل ما يتعلق بروسيا.

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وقال السكرتير الصحفي الرئاسي، دميتري بيسكوف، في تعليق على المبادرات الجديدة المناهضة لروسيا من قبل أعضاء الكونغرس، إن الكرملين لا يتوقع تقييمات واقعية رزينة من المشرعين الأمريكيين.

وأضاف:"دعنا نقول فقط، إنها (مشاريع القوانين هذه) استمرار لمثل هذا التجييش العاطفي، لذلك، بالطبع، لا نتوقع أي تقييمات واقعية رصينة من المشرعين الأمريكيين، لأنهم الآن في أسر هذه المشاعر التي تمنعهم من تقييم الموقف برزانة تظهر على الأقل بعض الإرادة السياسية التي تطرح إجراءات تلبي، من وجهة نظرنا، مصالح البلدين على أفضل وجه".

هكذا أجاب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب عن كثب كيف يتم تمرير مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يعالج وضع شبه جزيرة القرم، ومقتل المعارض بوريس نيمتسوف، والتحقيقات المحتملة في دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية مقتل المعارض الروسي نيمتسوف ستكتسب وضعا خاصا بسبب تسجيلها بشكل متزايد في الوثائق الدولية؟، أشار بيسكوف إلى أنه "هذا لا يهم، لأنها شأن داخلي روسي بحت".

وقتل نيمتسوف يوم 27 فبراير 2015 حوالي منتصف الليل على جسر بولشوي موسكفوريتسكي القريب من الكرملين في وسط موسكو. وحكمت المحكمة على 5 متورطين في قتله بالسجن لفترات تتراوح ما بين 11 إلى 20 سنة.

المصدر: نوفوستي