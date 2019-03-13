تصفية مسلح في مقاطعة سامارا وسط روسيا خطط لأعمال إرهابية

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصفية شخص في عملية خاصة بمقاطعة سامارا، وسط روسيا، كان يخطط للقيام بعمل إرهابي.

وأفادت اللجنة بأن عناصر جهاز الأمن الروسي حصلوا على معلومات ليلة 13/12 مارس الجاري عن وجود مسلح في أحد المنازل الواقعة بقرية يكترينوفكا في مقاطعة سامارا، يخطط للقيام بعمل إرهابي، واتخذ قرار بإلقاء القبض عليه​​​.

وقالت اللجنة في بيان: "طُلب من المسلح الذي كان في المنزل أن يلقى السلاح ويستسلم للسلطات. وردا على ذلك فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد اشتباك وجيز تم تحييده"، وهذا يعني قتله.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد نهاية العام الماضي، خلال فعاليات الاحتفال بيوم الأمن الروسي، أن المهمة الرئيسية والهامة لجهاز الأمن تتمثل بمكافحة الإرهاب وإدراج وسائل تقنية جديدة. وشدد الرئيس الروسي على دور أجهزة الأمن في وقاية الشباب من المتطرفين، وعدم السماح بنشر العداوة الدينية.

المصدر: سبوتنيك