نوفوستي وRT الأكثر اقتباسا في شبكات التواصل

تصدرت وكالة "ريا نوفوستي" – المؤسسة الرئيسية في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، تصنيف وسائل الإعلام الناطقة بالروسية الأكثر شعبية، وذلك خلال شهر فبراير.

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وجاءت قناة RT الناطقة بالروسية ضمن قائمة الخمسة الأوائل في التصنيف المذكور.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة Brand Analytics، اقتبس المستخدمون المواد من موقع ريا نوفوستي، 114550 مرة( 5.6%).

وضمت قائمة الخمسة الأوائل أيضا، موقع لينتا. رو ( 320421 مرة و3.2%)، وموقع صحيفة كومسومولسكايا برافدا (296689 مرة و 3٪)، وموقع وكالة تاس (282154 مرة و2.9%)، وقناة RT باللغة الروسية (279737 مرة و2.8%).

ولكي تضع التصنيف، قامت الشركة بتحليل 2.15 مليار بيان وبوست باللغة الروسية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعتبر شركة Brand Analytics، منظومة رائدة في مجال مراقبة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام . وفازت هذه المؤسسة ونالت المركز الأول، في مسابقة الأنظمة التحليلية لعام 2017 ، التي ينظمها المركز التحليلي التابع للحكومة الروسية.

المصدر: نوفوستي