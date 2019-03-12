روسيا تعلن استعدادها لإعادة الاتصالات البرلمانية مع الولايات المتحدة

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) في البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لاستئناف العلاقات البرلمانية مع الولايات المتحدة على كافة المستويات.

وخلال لقاء جمعها في موسكو مع السفير الأمريكي، جون هانتسمان، شددت ماتفيينكو على أن تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "يتناقض بصورة مباشرة مع مصالح البلدين ويخلق تهديدات إضافية على الأمن والاستقرار الدوليين"، حسبما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الاتحاد، في ختام اللقاء.

وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا إمكانية إجراء لقاءات بين وفود روسية وأمريكية أثناء منتديات برلمانية دولية يشارك فيها كلا البلدين.

وبحسب البيان، فقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المضي قدما في العلاقات الروسية الأمريكية ليس ممكنا إلا على أساس مراعاة مبادئ التكافؤ واحترام مصالح الآخر.

المصدر: وكالات