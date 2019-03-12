البحرية الروسية تتزود بغواصتين نوويتين حاملتين للصواريخ قبل نهاية العام

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن بحرية القوات الروسية ستتسلم الغواصتين الاستراتيجيتين الحاملتين للصواريخ "الأمير فلاديمير" و"قازان" بحلول نهاية هذا العام.

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وخاطب الوزير شويغو، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عقد في مدينة سيفيرودفينسك حيث تبنى هاتان الغواصتان، قائلا: "نيابة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، نكلف الشركة المتحدة لبناء السفن Sevmash وجميع مكاتب التصميم، بمهام أساسية تتمثل باستكمال بناء جميع الأعمال الخاصة بإنجاز ونقل الغواصتين العاملتين بالطاقة النووية، (الأمير فلاديمير) و(قازان) إلى البحرية الروسية قبل نهاية العام الجاري كحد أقصى".

وتوجه الوزير الروسي للمجتمعين قائلا: "ستحدد هذه السفن الشكل المستقبلي لأسطول الغواصات لدينا، وستزيد من إمكانات الدفاع وتعزز موقع روسيا في أعالي المحيطات".

وختم شويغو قائلا: "سوف نناقش اليوم القضايا المتعلقة بتسليم هذه الغواصات في الموعد المحدد، وكذلك إصلاح طراد الصواريخ النووية الثقيل الأدميرال ناخيموف، والاستعدادات لبناء سفن مخصصة للمناطق البحرية البعيدة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية