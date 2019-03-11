شويغو يعلن عن تعزيز الوحدات العسكرية الروسية في القرم

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تعزيز المجموعة العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم، مؤكدا استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها في البحر الأسود.

وقال شويغو في خطاب ألقاه في جلسة موسعة للجنة مجلس الدوما للشؤون الدفاعية، اليوم الاثنين، في موسكو: "تم تعزيز قواتنا في القرم، الأمر الذي يضمن الدفاع عن أراضي شبه الجزيرة والمصالح الروسية في البحر الأسود".

كما أفاد بإنشاء قيادة سريعة في المنطقة البحرية البعيدة التي تضمن إدارة السفن في البحر المتوسط.

وفي حديثه حول انجازات الجيش الروسي خلال السنوات الـ6 الأخيرة ذكر الوزير أن 20 كتيبة صاروخية انتقلت خلال هذه الفترة الزمنية إلى استخدام أنظمة "إس- 400 تريومف"، فيما انتقلت 23 كتيبة أخرى إلى استخدام أنظمة "بانتسير – إس". وإضافة إلى ذلك بدأت 10 كتائب صاروخية تستخدم أنظمة "إسكندر" الصاروخية، كما ازداد عدد الصواريخ المجنحة العالية الدقة في الجيش الروسي بمقدار 30 مرة.

وتابع: "وحصلت القوات المسلحة على 109 صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"، و3 غواصات صاروخية من طراز "بوري"، و57 جهازا فضائيا، و7 غواصات، و17 نظاما صاروخيا ساحليا من طراز "بال" و"باستيون"، و3712 دبابة جديدة محدثة وغيرها من المدرعات، وأكثر من ألف طائرة ومروحية، و161 سفينة وقارب".

وأشار إلى أن الجيش الروسي سيحصل العام الجاري لأول مرة على طائرات الاستكشاف الضاربة المسيرة.

وأضاف: "خلال السنوات الـ6 الأخيرة تم تشكيل 38 وحدة عسكرية تستخدم حاليا أكثر من ألفي طائرة مسيرة حديثة. ومنذ العام الجاري سيبدأ الجيش يستخدم أنظمة الاستكشاف الضاربة متوسطة المدى".

هذا وقال أيضا إن روسيا "أنشأت العام الجاري على طول حدودها شبكة رادار شامل لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي لجميع الاتجاهات الجوية والفضائية الاستراتيجية ولجميع أنواع مسارات الصواريخ الباليستية".

كما أفاد بأن الجيش الروسي نجح في "تجربة 316 نموذجا للأسلحة الروسية الجديدة في سوريا".

المصدر: وكالات روسية