نواب روس يشيدون بحكمة ميركل وعدم خضوعها للضغوطات الأمريكية

أشاد نواب من الدوما الروسي ومن برلمان القرم بحصافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لرفضها طلبا أمريكيا بإرسال سفن ألمانية إلى مضيق كيرتش من أجل استفزاز روسيا.

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وقال ألكسندر شيرين ، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في الدوما (مجلس النواب لروسيا الاتحادية)، "إن رفض المستشارة الألمانية الانصياع لهذا الاستفزاز، يرتبط من بين أمور أخرى، بمشروع نورد ستريم 2 (السيل الشمالي 2) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق حتى ألمانيا، لآنه سيكون من الطوباوية القيام بمثل هذه المناورات الاستفزازية خلال تنفيذ هذا المشروع".

وأضاف شيرين في تصريح لوكالة نوفوستي اليوم الجمعة:"...على خلاف كل الآخرين، فإن ميركل تعرف إلى ماذا يمكن أن ينتهي هكذا استفزاز، كما أن ألمانيا تفهم تماما أنه من المستحيل التحدث بلغة القوة مع روسيا".

وأشار البرلماني الروسي إلى أن ألمانيا ليست دولة يمكن استخدامها كدمية للقيام بكل أنواع الاستفزازات."إنها تفعل الشيء الصحيح، الذي لا يسمح لها بالانجرار إلى هذا الاستفزاز غير المفهوم، الذي يحاول الأمريكيون خلقه بأيادي الآخرين. ألمانيا ليست الدولة الأوروبية التي يمكن أن تُلقى كدمية تحت عجلات الآلة العسكرية الروسية، لذا لم ولن تشارك في مثل هذه الاستفزازات".

وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم أمس الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر متطابقة، أن ميركل رفضت في فبراير اقتراحا من الولايات المتحدة لإجراء مناورات بحرية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم. وكما ورد فإن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حاول في 16 فبراير، إقناع ميركل، على هامش حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن​​، بإرسال سفن ألمانية إلى مضيق كيرتش ، كي يثبت للكرملين أن الدول الغربية لا تنوي القبول بتقييد حق الوصول إلى مياه هذا المضيق الرابط بين روسيا وأكرانيا.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات بين الأعراق في شبه جزيرة القرم، يوري غامبل، إن أهالي القرم ممتنون للمستشارة ميركل لرفضها اقتراح الولايات المتحدة بإجراء مناورات بحرية قبالة سواحل شبه الجزيرة.

وأوضح غامبل لوكالة نوفوستي الروسية اليوم الجمعة: "إن أهالي القرم ممتنون لألمانيا لإبدائها الحكمة وعدم الرغبة في القيام باستفزازات تحرض عليها السلطات الأمريكية. فالولايات المتحدة، كما هي الحال دائما، تحاول إذكاء نار الفتنة بين الآخرين ودفع ألمانيا على وجه الخصوص إلى اتخاذ إجراءات غير ملائمة ضد روسيا".

في 25 نوفمبر 2018، انتهكت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مياه روسيا الإقليمية في مضيق كيرتش، ونفذت مناورات بشكل خطير، ورفضت الاستجابة للمطالب المشروعة للسلطات الروسية. فقام خفر الحدود الروس باحتجاز هذه السفن مع 22 بحارا واثنين من موظفي جهاز أمن الدولة الأوكراني.

المصدر: نوفوستي