طائرات أسطول بحر البلطيق تجري مناورات عسكرية

قامت طائرات أسطول بحر البلطيق الروسي بتحليق تدريبي نفذت خلاله مهام تدمير مجموعة من السفن الحربية للعدو المفترض.

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول بحر البلطيق الروسي بأن المقاتلات المتعددة المهام من طراز "سو-30 أس أم" والقاذفات من طراز "سو-24" التابعة لأسطول بحر البلطيق، أجرت مناورات تهدف للتغلب على نظام الدفاع الجوي للعدو المفترض وتنفيذ ضربات صاروخية.

ولتعقيد مهمة صد السفن للضربة الجوية تم تنفيذ الغارات على الأهداف المفترضة من اتجاهات مختلفة في ظروف تغيير سرعة وارتفاع التحليق. وكانت سفن أسطول البلطيق الروسي التي تنفذ حاليا مهامها في البحر، تلعب دور العدو المفترض.

وأضاف المكتب أنه شاركت في التدريبات 7 طائرات تابعة للطيران البحري و3 سفن تابعة لأسطول بحر البلطيق.

المصدر: المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول بحر البلطيق