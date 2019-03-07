روسيا تحتجز أمريكيين اثنين اجتازا حدودها بشكل غير شرعي

أكد قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين في نوفوروسيسك، بسبب اجتيازهما حدود البلاد على نحو غير شرعي.

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ونصحت الخارجية الروسية وسائل الإعلام بتوجيه "أسئلتهم المحددة" لوكالات إنفاذ القانون الروسية بشأن احتجاز هذين الشخصين.

وأدانت محكمة مقاطعة بريمورسكي في نوفوروسيسك في وقت سابق، اثنين من المواطنين الأمريكيين بانتهاك نظام عبور الحدود.

وظهرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة بيانات حول قضايا الانتهاك الإداري لنظام الحدود من قبل المواطنين الأمريكيين، غاغي ديفيد أودو، وبودوفسكي كول ديفيد، ومخالفتهما الفقرة 2 من المادة 18.8 من القانون الإداري للاتحاد الروسي (انتهاك نظام الحدود).

وأفاد تلفزيون KSL في وقت سابق ، أن كنيسة يسوع المسيح أعلنت في الأيام الأخيرة احتجاز اثنين من متطوعيها في بيت للاجتماعات في نوفوروسيسك.

وأعلن السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، ردا على طلب الصحفيين التعليق على تقارير حول اعتقال مواطنين أمريكيين اثنين، أعلن أنه ليس لديه معلومات عن ذلك.

وكنيسة يسوع المسيح، منظمة دينية تنتمي إلى فرع المورمونية. أسسها جوزيف سميث في عام 1830 ، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سولت لايك في الولايات المتحدة الأمريكية. ولها رعايا ومعابد في العديد من دول العالم، بما في ذلك في روسيا.

المصدر: نوفوستي