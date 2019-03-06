الأركان الروسية تؤكد ضرورة استمرار الخدمة الإلزامية في الجيش

اعتبر اللواء يفغيني بوردينسكي رئيس إدارة التنظيم والتعبئة لدى الأركان العامة الروسية، أن التخلي عن الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي، لا يخدم مصالح البلاد.

وأضاف أن عدد العسكريين الذين يخدمون بصفة متعاقدين مع الجيش يزداد باستمرار في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه يقابل كل عسكري مجنّد، 1.7 عسكري متعاقد وفي عام 2018، وصل عدد المتعاقدين إلى أكثر من 350 ألف فرد.

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وشدد رغم ذلك على أنه من غير الممكن في الوقت الراهن التخلي عن نظام التجنيد الإجباري في الجيش الروسي لاعتبارات تتعلق بقدرة البلاد على حمل أعباء الجيش، وضرورة تدريب المواطنين الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة على حمل السلاح في أوقات الحرب والتعبئة العامة.

المصدر: وكالات