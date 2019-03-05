بالفيديو.. أداء منظومات استطلاع روسية ضاربة في مناورات طاجكستان

أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الروسية الوسطى بتنفيذ مناورات تكتيكية على مستوى الكتيبة باستخدام منظومات استطلاع ضاربة في ميدان "لا أور" التدريبي الجبلي بطاجكستان.

وذكر المكتب الصحفي في بيان له أمس الاثنين أن التدريبات التي شارك فيها أكثر من 600 عسكري ونحو 200 آلية، تضمنت استخدام منظومات اتصال واستطلاع من طراز "ستريليتس" للضربات المدفعية وطيران الجيش، فيما عملت الطائرات بلا طيار على تصويب النيران.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجكستان تعتبر أكبر موقع عسكري روسي خارج البلاد، ولها مقران أحدهما في عاصمة طاجكستان دوشنبه والثاني في مدينة بختار (كورغان تبه سابقا) على بعد نحو 100 كم جنوب دوشنبه.

ووفقا للاتفاق الروسي الطاجيكي المبرم في أكتوبر 2012، ستبقى القاعدة في طاجكستان حتى عام 2024.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية