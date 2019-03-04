 
مباشر

الإعلان عن لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي

أخبار روسيا

الإعلان عن لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي
رئيسا الأركان الروسية والأمريكية يلتقيان في فيينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljd1

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، سيلتقي اليوم الاثنين في فيينا بنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد.

وكتبت وزارة الدفاع: "سينعقد اليوم في فيينا لقاء يجمع رئيس هيئة الأركان الروسية النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، والجنرال جوزف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي".

ولم تكشف الوزارة عن أجندة الاجتماع، فيما رجح المتحدّث باسم هيئة الأركان الأمريكية باتريك رايدر أن تتصدر المحادثات عمليات تحالف واشنطن الدولي في سوريا، ومستقبل العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن، وقضايا الأمن الدولي.

إقرأ المزيد
الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد
رئيس هيئة الأركان العامة الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

ويأتي الاجتماع الحالي بالتزامن مع قرب الإعلان عن إنهاء وجود تنظيم "داعش" في سوريا، وبعد إعلان واشنطن عن نية الانسحاب من سوريا قبل نهاية أبريل القادم.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعلن مؤخرا عن خطة لتشكيل مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في النزاع السوري، وتتولى مهمة "إحلال الاستقرار النهائي" في سوريا بعد تطهيرها الكامل من الإرهاب.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذه الخطة تنص على سحب جميع القوات الأجنبية من سوريا، واستعادة مؤسسات الدولة السورية دورها، مع الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكشف عن إسهام سعودي ضخم في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم!