بوتين يهنئ الهند بتدشينها مصنعا لإنتاج بنادق "كالاشنيكوف"

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة للهند بمناسبة افتتاحها مصنعا هنديا - روسيا مشتركا لصناعة بنادق "كالاشنيكوف" الأسطورية في نسختها المحدثة АК-203.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين في بيان أن الرئيس الروسي عبر عن قناعته بأن تشغيل المصنع الجديد سيسهم في "تعزيز قدرات الهند الدفاعية"، مضيفا أن "المصنع سيصبح رمزا آخر للصداقة والتعاون البناء بين البلدين".

وحضر مراسم افتتاح المصنع الواقع في مدينة كورفا بولاية أتر براديش، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري – التقني، دميتري شوغاييف، إن المشروع يشمل تصنيع أكثر من 700 ألف بندقية "كلاشنيكوف" وتوطين كامل للإنتاج على مراحل.

من جهته، قال رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، إن قدرة المصنع الإنتاجية تكفي لتغطية احتياجات القوات المسلحة الهندية من البنادق الرشاشة الأتوماتيكية.

وذكرت شركة Jane’s Information Group للنشر المتخصصة في المواضيع العسكرية في أبريل الماضي، نقلا عن مصادر في قطاع الصناعة العسكرية الهندي، أن القوات المسلحة الهندية تعتزم التخلي عن إنتاج بنادقها "إنساس" لصالح "كالاشنيكوف" الروسية.

وكشفت صحيفة The Economic Times أن قيمة الصفقة الروسية - الهندية بشأن تصنيع بنادق "كالاشنيكوف" تبلغ 1.7 مليار دولار وتشمل إنتاج أكثر من 750 ألف بندقية.

المصدر: RT + وكالات