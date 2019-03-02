 
مباشر

لافروف خلال اتصال مع بومبيو يندد بالتهديدات الأمريكية الموجهة لسلطات فنزويلا الشرعية

أخبار روسيا

لافروف خلال اتصال مع بومبيو يندد بالتهديدات الأمريكية الموجهة لسلطات فنزويلا الشرعية
mid.ru
الوزيران، الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj71

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الوزير سيرغي لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي اليوم السبت.

وتمحور الحديث بين الوزيرين حول الوضع في فنزويلا، واستنكر لافروف خلاله "التهديدات الأمريكية الموجهة للقيادة الشرعية في فنزويلا"، واعتبرها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وفق البيان.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "التحريض والتأثير الخارجي المدمر تحت ذريعة واهية بتقديم المساعدة الإنسانية، لا علاقة لهما بالعملية الديمقراطية".

وأعرب لافروف عن استعداد موسكو "للاستجابة لمقترح واشنطن بإجراء مشاورات ثنائية حول الوضع الفنزويلي شرط الالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأن الفنزويليين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم". 

كما ناقش الطرفان مسائل دولية أخرى، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مستوى الخبراء حول ملفات سوريا، وأفغانستان، وشبه الجزيرة الكورية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بائعة البقالة الروسية الجميلة توجه الضربة القاضية لرجل وترديه أرضا.. شاهد