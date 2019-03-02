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واشنطن تستخدم القوة للإطاحة بسلطات شرعية لا تعجبها

أخبار روسيا

واشنطن تستخدم القوة للإطاحة بسلطات شرعية لا تعجبها
Sputnik
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف
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تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تنفيذ أعمال عسكرية هجومية من أجل القضاء على الدول غير المرغوب فيها، وتغيير السلطات المنتخبة بشكل قانوني هناك، فقط لأنها لا تنال إعجابها.

هذا ما أكده رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، حددت الاتجاه العدواني لسياساتها الخارجية.

وأضاف: "وضعت هذه الدول، خططا عسكرية هجومية، مثل "الضربة العالمية الشاملة"، و"معارك متعددة المستويات". وهي أيضا تستخدم تكنولوجيات "الثورات الملونة" و"القوة الناعمة". وتهدف كل هذه الخطط والتكنولوجيات، إلى تصفية كيانات الدول في البلدان غير المرغوب فيها، والقضاء على سيادتها وتغيير السلطات المنتخبة شرعيا فيها".

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وقال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، غيراسيموف: "وتم تطبيق هذه الخطط والتكنولوجيات، في العراق وليبيا وأوكرانيا. ويجري في الوقت الراهن، تطبيق تدابير مماثلة في فنزويلا".

المصدر: إنترفاكس  

 

 

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