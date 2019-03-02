الأركان الروسية: لدينا رد على استراتيجية "حصان طروادة" الأمريكية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إن البنتاغون بدأ في وضع استراتيجية جديدة للحرب تحت اسم، "حصان طروادة".

وأضاف غيراسيموف حول تطور الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، أن جوهر هذه الاستراتيجية، يتلخص في الاستخدام الفعال "للطابور الخامس" وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات، لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، بالترافق مع قصف بالأسلحة عالية الدقة للمواقع والمنشآت الهامة جدا.

وقال غيراسيموف: "أود الإشارة إلى أن، روسيا مستعدة لمنع تنفيذ أي استراتيجية من هذا النوع".

وأكد أن العلماء العسكريين الروس قاموا في السنوات الأخيرة، بالتعاون مع هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، بوضع وتصميم مسالك محددة للتصدي لأية أعمال عدائية من جانب الخصوم المحتملين وتحييد المخاطر المترتبة على ذلك.

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وقال: "في أساس ردنا، توجد استراتيجية الدفاع الفعال، التي تنطلق من الطبيعة الدفاعية للعقيدة العسكرية الروسية. وهي تتضمن مجموعة من التدابير الاستباقية لإبطال مفعول التهديدات لأمن روسيا".

وأشار إلى أن ذلك يعتبر أحد الاتجاهات الأولوية في مجال ضمان أمن الدولة.

وقال: "يجب أن نسبق الخصم بخطوات على طريق صياغة الاستراتيجية العسكرية".

المصدر: إنترفاكس