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زيوغانوف يعزي بوفاة  ألفيوروف ويصفه بفخر روسيا

أخبار روسيا

زيوغانوف يعزي بوفاة  ألفيوروف ويصفه بفخر روسيا
Sputnik
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أشاد زعيم الحزب الشيوعي في روسيا، غينادي زيوغانوف، بمناقب الأكاديمي الراحل جوريس ألفيوروف، الذي توفي الليلة الماضية في سان بطرسبورغ.

وقال زيوغانوف في حديث لوكالة "إنترفاكس": "مثل هؤلاء الناس، فخر لبلادنا ولأمتنا. نحن فخورون بأنه عمل في كتلتنا في مجلس الدوما".

وأعرب الزعيم الشيوعي، عن تعازيه لأقرباء وأصدقاء الأكاديمي الراحل، ولكل من عرفه وكان فخورا بمعرفته.

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وقال زيوغانوف: "تحدثت مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي أوعز لجهاز المجلس بترتيب عملية الدفن والجنازة. القرار الأخير في هذا الموضوع سيكون لعائلة الفقيد".

المصدر: إنترفاكس

 

 

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