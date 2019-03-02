زيوغانوف يعزي بوفاة  ألفيوروف ويصفه بفخر روسيا

أشاد زعيم الحزب الشيوعي في روسيا، غينادي زيوغانوف، بمناقب الأكاديمي الراحل جوريس ألفيوروف، الذي توفي الليلة الماضية في سان بطرسبورغ.

وقال زيوغانوف في حديث لوكالة "إنترفاكس": "مثل هؤلاء الناس، فخر لبلادنا ولأمتنا. نحن فخورون بأنه عمل في كتلتنا في مجلس الدوما".

وأعرب الزعيم الشيوعي، عن تعازيه لأقرباء وأصدقاء الأكاديمي الراحل، ولكل من عرفه وكان فخورا بمعرفته.

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وقال زيوغانوف: "تحدثت مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي أوعز لجهاز المجلس بترتيب عملية الدفن والجنازة. القرار الأخير في هذا الموضوع سيكون لعائلة الفقيد".

المصدر: إنترفاكس