روسيا والولايات المتحدة تتفقان على تخفيض رسوم التأشيرات

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وواشنطن اتفقتا على تخفيض الرسوم على تأشيرات الدخول بين البلدين.

وأوضحت الخارجية الروسية أن رسوم جميع التأشيرات ستبلغ 160 دولارا اعتبارا من 4 مارس الجاري.

واعتبرت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة ستساهم في توسيع الاتصالات العملية والإنسانية والثقافية بين مواطني البلدين.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، أندريا كالان إلى أن الاتفاق يقضي بمنح تأشيرات الدخول المتعدد لمدة 3 سنوات في غالبية الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت رسوما إضافية على التأشيرات للمواطنين الروس بقدر 143 دولارا اعتبارا من 1 يناير الماضي، وذلك ردا على قيام روسيا بزيادة الرسوم على التأشيرات، حسب السفارة الأمريكية في موسكو.

وبالتالي كان حجم رسوم التأشيرات منذ بداية العام الحالي 303 دولارات.

المصدر: وكالات