وفاة متزلج ومدرب روسي شهير بسبب انهيار ثلجي
Sputnik
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أودى انهيار ثلجي اليوم الخميس في منطقة أرخيز في جمهورية كاراتشاي تشيركيسيا جنوبي روسيا بحياة شخصين وتم إنقاذ ستة آخرين كانوا ضمن مجموعة مكونة من 8 متزلجين.
وفور وقوع الانهيار الثلجي أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طائرة مروحية تقل فرقة إنقاذ، أنقذت ستة متزلجين فيما فارق الحياة اثنان تبين أن أحدهما مدرب مشهور في التزلج في المناطق الجبلية، ويدعى سيرغي كامبالوف ويبلغ من العمر 49 عاما.
وأعضاء المجموعة الثمانية هم مدربان، و6 متزلجين.
المصدر: لينتا رو
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