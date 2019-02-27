بيسكوف: الإنترنت السيادي ضرورة لحماية أنفسنا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هناك عددا ضخما من الهجمات الإلكترونية المستمرة، تقوم بها الولايات المتحدة ضد شخصيات ومؤسسات روسية.

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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث صباح اليوم، وتابع بيسكوف: "إننا نعيش مع هذه الحقيقة، ولا أعلم من يمكنه أن يكون وراء تلك الهجمات. لقد كررنا من قبل، ونكرر الآن أننا نتعرض لهجمات إلكترونية من أراضي أوروبا وأمريكا الشمالية بأعداد ضخمة وبشكل مستمر، نقول ذلك بينما يحدثوننا عن قراصنة الإنترنت (الهاكرز) الروس".

وأضاف بيسكوف: "إذا كنا نتحدث بشكل عام، فإن الإدارة الإطارية لشبكة الإنترنت تقوم بها عدة شركات، ومن هنا تنشأ عملية إنشاء القوانين الخاصة بما يسمى بالإنترنت السيادي Sovereign Internet، ولا يرتبط ذلك قطعا بعزل روسيا عن محيطها الدولي، وإنما يرتبط بحمايتنا من هذه الهجمات".

وكانت وسائل الإعلام قد أشارت في وقت سابق إلى أن القيادة السيبرانية للقوات المسلحة الأمريكية قد قطعت خدمات الإنترنت عن "وكالة أبحاث الإنترنت" Internet Research Agency، قبل بدء انتخابات الكونغرس الأمريكي ببضع ساعات، بأوامر من الرئيس، دونالد ترامب، واستمر انقطاع الخدمات لعدة أيام.

المصدر: وكالات