الكرملين يعلّق على خبر احتمال توجيه صواريخ تسيركون نحو 5 أهداف في أمريكا

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتحدث عن أهداف محددة يمكن لصواريخ "تسيركون" ضربها في أمريكا ولم يذكر مواقع جغرافية، بل تحدث عن الرد على منصات الإطلاق ومراكز اتخاذ القرار.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على تقرير لقناة "روسيا-1" حول الأهداف المحتملة لصواريخ "تسيركون" الروسية في الولايات المتحدة، قال: "إن الرئيس بوتين لم يتحدث عن استخدام محتمل للصواريخ، ولم يذكر موقعا جغرافيا محددا".

وأوضح بيسكوف أن الكرملين لا يتدخل في السياسة التحريرية للقنوات التلفزيونية، حتى الرسمية منها، ولا يملي عليها ما يمكن عرضه.

وأضاف "نحن لا نتدخل أبدا، ولا يمكننا التدخل في السياسة التحريرية لقنواتنا التلفزيونية، حتى الحكومية. لذلك في هذه الحالة، لا بد من توجيه السؤال إلى القناة مباشرة. وأريد أن ألفت الانتباه إلى أنه في الواقع، عندما تحدث الرئيس عن إمكانية تعرض بلادنا للخطر في حال نشر الصواريخ (الأمريكية) متوسطة وقصيرة المدى وتوجيهها نحونا، فسوف نضطر عندئذ لفعل الشيء ذاته، وتوجيه صواريخنا نحو منصات الإطلاق ومراكز اتخاذ القرار. ألفت انتباهكم إلى أن الرئيس لم يذكر أي موقع جغرافي بهذا الصدد".

وعرضت القناة الروسية "روسيا-1"، يوم الأحد 24 فبراير الجاري تقريرا، سمّت فيه 5 مراكز لصنع القرار العسكري والسياسي في الولايات المتحدة، يمكن أن تصبح أهدافا لصواريخ "تسيركون"، في حال تهديد الولايات المتحدة باستخدام الصواريخ ضد روسيا.

وذكرت بين تلك الأهداف، مقر البنتاغون في واشنطن، حيث توجد أجهزة القيادة والسيطرة العليا للقوات المسلحة ولجنة هيئة الأركان، كامب ديفيد- مركز التحكم الحكومي، وفورت ريتشي (ماريلاند) — المقر الرئيسي للرئيس الأمريكي ومركز قيادة هيئة الأركان المشتركة. وتقع هذه المواقع الثلاثة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي