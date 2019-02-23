بوتين يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة يوم حماة الوطن

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد حماة الوطن الذي احتفلت به البلاد اليوم السبت، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالقرب من سور الكرملين بموسكو.

وحسب التقاليد، قام عناصر الحرس الرئاسي بتزيين إكليل الزهور على الشعلة الخالدة بشريط بألوان العلم الروسي وخطّوا عليه عبارة:"للجندي المجهول من رئيس روسيا".

وهنأ بوتين، الجيش والمحاربين القدامى بمناسبة العيد السنوي الذي يصادف يوم 23 فبراير من كل عام، وأشار إلى أن الجنود والضباط والبحارة الروس يخدمون الوطن بتفان وإخلاص.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве https://t.co/NuCXW9O1ILpic.twitter.com/XRQBP6NAgN — РИА Новости (@rianru) February 23, 2019

وحضر هذه المراسم رئيس الوزراء دميترى مدفيديف، ورئيسا مجلسي البرلمان، فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ووزير الدفاع سيرغى شويغو.

وقبر الجندي المجهول هو رمز تذكاري أقيم تكريما للجنود الذين قتلوا في الحرب دفاعا عن الوطن. وقد تم نقل رفات جندي سوفيتي غير معروف من مقبرة جماعية إلى منطقة موسكو وأعيد دفنها في جو مهيب في حديقة الكسندر عام 1966. وفي العام التالي، تم افتتاح نصب تذكاري هناك، وأوقدت قربه الشعلة الخالدة.

ويقوم حرس الشرف بالمناوبة في حراسة قبر الجندي المجهول منذ العام 1997. وفي عام 2009، تم منح هذا النصب مكانة النصب التذكاري الوطني للمجد العسكري، وسرعان ما استكمل هذا المجمع بنصب شواهد تحمل أسماء المدن السوفيتية البطلة التي قاومت الغزو النازي للبلاد في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي