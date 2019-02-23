بيانات رسمية عن عدد الذكور والإناث في روسيا عام 2018

بحثت دائرة "روستات" الحكومية الروسية للإحصاءات التناسب بين الرجال والنساء في روسيا عام 2018.

وكشفت الدائرة أنه في المتوسط كانت توجد هناك 1156 امرأة لكل ألف رجل. وفي العمر قبل 34 عاما كان هناك 960 امرأة لكل ألف رجل، وفي العمر الذي يتراوح بين 35 و39 عاما يزداد عدد النساء إلى 1027 لكل ألف رجل.

وعثر الخبراء على أكبر اختلاف في التناسب بين الرجال والنساء بين الروس البالغين من العمر 70 عاما وأكثر حيث توجد هناك 2377 امرأة لكل ألف رجل.

وأشار الخبراء إلى أن التناسب بين الرجال والنساء في روسيا لم يتغير منذ بداية القرن الجاري. فكان هناك 1138 امرأة لكل ألف رجل في عام 2000. وتدل المعلومات الإحصائية أيضا على أن أكبر الاختلاف في هذا التناسب تم تسجيله عام 2010 عندما كان هناك 1630 امرأة لكل ألف رجل.

وفي السنوات الأخيرة تم تسجيل المساواة الكاملة في هذا المجال مرة واحدة وفي فئة عمرية واحدة وخاصة عام 2017 بين مواطني روسيا الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 30 و34 عاما.

وإجماليا كانت في بداية عام 2018 تقطن روسيا 78.7 مليون امرأة و68.1 مليون رجل.

المصدر: نوفوستي