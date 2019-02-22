الدفاع الروسية: مقاتلة "سو 27" تتابع طائرة استطلاع سويدية قرب الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو 27" للقوات الجوية الفضائية الروسية أقلعت بعد وصول معلومات عن اقتراب هدف جوي من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق يوم 19 فبراير.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "الطائرة الروسية اقتربت بشكل آمن من الهدف الجوي لتحديد هويته، وحددت أن الهدف هو طائرة استطلاع من نوع "غولفستريم" تابعة للقوات الجوية السويدية".

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وتابعت الوزارة: "بعد ابتعاد الطائرة الأجنبية عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها بسلام".

وكانت وزارة الدفاع السويدية قد تحدثت عن "اقتراب خطير" للمقاتلة الروسية من طائرة استطلاع سويدية فوق بحر البلطيق.

المصدر: وكالات