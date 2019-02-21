لافروف يبحث مع مستشارة الأسد استقلال سوريا ووحدة أراضيها

استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بشار الأسد، بثينة شعبان، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان.

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف وشعبان بحثا "تطور الأوضاع في سوريا والجهود لدعم التسوية السورية بما يخدم ضمان السيادة والاستقلال والوحدة وسلامة الأراضي في الجمهورية العربية السورية".

ووفقا للبيان فقد أطلع لافروف مستشارة الرئيس السوري أيضا على نتائج القمة الأخيرة للدول الثلاث الضامنة لـ"عملية أستانا" (روسيا، تركيا، إيران)، والتي عقدت في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 فبراير.

وكانت شعبان وصلت إلى موسكو للمشاركة في جولة الحوار الثامنة حول الشرق الأوسط التي نظمها منتدى "فالداي" الدولي للحوار.

المصدر: إنترفاكس