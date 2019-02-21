دورة تدريب لضباط أتراك على استخدام "إس-400" في روسيا

من المقرر أن تنطلق في الربيع القادم، دورة لتدريب ضباط أتراك على استخدام منظومة "إس – 400" التي كانت أنقرة قد اشترتها من موسكو.

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وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" المصنعة لمنظومة "إس – 400" في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن الضباط الأتراك سيصلون في الربيع القادم إلى روسيا، لتلقي دورة حول قيادة مكونات منظومة "إس – 400" للصواريخ المضادة للجو.

وأضاف أن عملية توريد المنظومات الصاروخية من روسيا إلى تركيا تجري وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدا عدم وجود أي تأخير أو أمور قد تنجم عن "قوة قاهرة".

واستطرد الناطق قائلا، إن اتفاقية توريد "إس – 400" إلى تركيا سينفذ بشكل كامل قبل انتهاء العام الجاري.

المصدر: زاشيشات روسيا