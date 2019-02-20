شويغو: صواريخ "أفانغارد" ستدخل الخدمة في ديسمبر المقبل

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العمل جار على قدم وساق، لتجهيز البنية التحتية اللازمة في مقاطعة أورينبورغ لنشر أول فوج من صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية العابرة للقارات.

وقال شويغو للصحفيين اليوم: "هذا الفوج سيدخل الخدمة في ديسمبر المقبل".

ويعد "أفانغارد" فرط الصوت صاروخا من الجيل الجديد لا مثيل له في العالم، ويعمل بمبادئ فيزيائية جديدة، إذ يحلّق بسرعة خارقة ليجتاز الجبال والوهاد ويعلو ويهبط بشكل يجعل أي منظومة رادار في العالم عاجزة عن حساب مساره لاعتراضه.

و"أفانغارد" يخترق طبقات الجو العليا ويسير على حافة مجال الجاذبية الأرضية، قبل أن ينقض على هدفه في نقطة من الكرة الأرضية بسرعة الـ20 ماخ وبرأس نووية تجعل المواقع المستهدفة أثرا بعد عين.

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وهذا الصاروخ، يتوجه نحو هدفه كالنيزك، وتتراوح درجة حرارة هيكله بين 1600 و2000 درجة مئوية من شدة السرعة والاحتكاك، ومع ذلك يمكن التحكم به وتوجيهه بكل ثقة بما يضمن أمن روسيا لعقود قادمة.

المصدر: "إنترفاكس"