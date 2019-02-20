سبسبي لـRT: بوتين أكد أنه لم ولن ينسى المصاعب اليومية للمواطن

أشار السناتور الروسي زياد سبسبي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ركز بكلمته للجمعية الفدرالية على الوضع الداخلي ليؤكد للمواطن أنه لم ولن ينسى المصاعب اليومية التي يتعرض لها.

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وأضاف سبسبي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس في الخطابات السنوية السابقة تحدث عن الوضع الخارجي والأمني .. لكن هذه السنة توجه إلى المواطن الروسي لإعلامه بأن الرئيس والقيادة لم ولن ينسوا معاناة والمصاعب التي يتعرض لها المواطن الروسي خلال حياته اليومية".

وتابع سبسبي، أن الرئيس ركز على موضوعين رئيسيين، هما مستوى معيشة المواطن، والثاني المهمة الرئيسية لزيادة عدد السكان الذي تناقص في الأعوام الأخيرة إذ تحدث عن محفزات مالية ملموسة واقتصادية لكل عائلة تريد أن تنجب عددا أكبر من الأطفال (بحسب المقياس الروسي).

وأشار سبسبي إلى أن الرئيس بوتين أكد على رفع الضرائب بشكل نهائي عن المؤسسات الثقافية في البلاد كالمكتبات العامة والمتاحف وكل شيء يتعلق بالثقافة.

ولفت إلى أن بوتين كلف الحكومة باستحداث نقطة طبية كمستوصف أو مستشفى و(ليس عيادة صغيرة) حتى 2021 في كل قرية وناحية وتجمع سكني صغير في روسيا.

وأشار سبسبي إلى التحذير الذي وجهه الرئيس للوزراء وأعضاء الحكومة بترك مواقعهم إن عجزوا عن العمل في ظل التحديات والعقوبات الغربية، فالحكومة الروسية كانت وستبقى مواضبة على العمل رغم الصعوبات، والشعب يثق برئيسه، إذ بات بإمكان أي مواطن توجيه الشكوى مباشرة لرئيس البلاد أو رئيس الحكومة.

المصدر: RT