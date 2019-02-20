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بوتين: لن نقرع بعد الآن الباب الأمريكي

أخبار روسيا

بوتين: لن نقرع بعد الآن الباب الأمريكي
Sputnik
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية اليوم، إن روسيا لن تقرع بعد الآن، "الباب المغلق" للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وتطرق الرئيس بوتين، إلى خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتعنتها في هذا المجال.

وشدد على أن موسكو لن تقترح أكثر، على واشنطن، بحث مسائل الحد من التسلح ونزع السلاح.

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وقال بوتين: "نحن مستعدون للمباحثات حول قضايا نزع السلاح مع الولايات المتحدة، ولكن لن نقوم بعد الآن، بطرق الباب المغلق. لننتظر بعض الوقت حاليا، حتى ينضج شركاؤنا، ويدركون ضرورة الحوار العادل والمتساوي حول هذا الموضوع".

المصدر: إنترفاكس

 

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