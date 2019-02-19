بعد السعودية.. قطر تسعى لشراء أنظمة "أس 400" الروسية

ذكر مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني لوكالة "إنترفاكس" أن روسيا تبحث مع قطر توريدات أنظمة "أس 400" الصاروخية للدفاع الجوي.

وقال المصدر لـ "إنترفاكس" خلال معرض IDEX-2019 في أبوظبي، اليوم الثلاثاء: "تجري مشاورات تقنية مع دولة قطر حول مسألة توريد أنظمة "أس 400 تريومف" الصاروخية للدفاع الجوي".

إقرأ المزيد

وبشأن توريدات "أس 400" إلى السعودية، قال المصدر: "خبراؤنا يواصلون مناقشة الشروط المقبولة للطرفين لدخول عقد توريد أنظمة "أس 400" للمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ".

يذكر أن روسيا وقطر وقعتا في خريف عام 2017 اتفاقية للتعاون العسكري التقني.

أما صفقة توريد "أس 400" للسعودية، فقد وقعت في مايو عام 2017.

المصدر: إنترفاكس