لافروف يطمئن صحفيا روسيا وراء قبضان أوكرانية في عيد ميلاده

"نتابع هذه القضية باهتمام، ونتخذ كافة الإجراءات الضرورية، تدعمنا في ذلك منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وسوف نسعى للقضاء على ذلك الانتهاك الأوكراني الصارخ لاحترام مهنة الصحافة".

جاء ذلك التصريح على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وزير الخارجية السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك، متحدثا عن قضية رئيس تحرير موقع "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، الذي اعتقلته السلطات الأوكرانية في 15 مايو من العام الماضي.

سوف تحارب روسيا حتى النهاية، لتصل إلى نتائج إيجابية في قضية احتجاز الصحفي فيشينسكي - وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف

يأتي ذلك في حين يتم كيريل فيشينسكي اليوم عامه الـ 52، بينما يقبع في السجن بتهمة الخيانة العظمى، حيث رفضت محكمة خيرسون الأوكرانية طلب محامي فيشينسكي بالاستئناف، وأثناء المحاكمة طالب فيشينسكي بدعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعلن رغبته في التخلي عن الجنسية الأوكرانية.

Sputnik Alexey Nikolsky

إن قضية فيشينسكي انتهاك غير مسبوق، فقد ألقت كييف القبض على فيشينسكي لأداء وظيفته الصحفية، وممارسة تخصصه المهني - الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

وكانت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، قد نشرت في حسابها على فيسبوك تهنئة لفيشينسكي بمناسبة عيد ميلاده، أكّدت فيها على عدم وجود أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما تعترف به أجهزة المخابرات الأوكرانية.

Sputnik VLADIMIR TREFILOV

لا توجد أي أدلة على اتهامه، وهو ما تعترف به حتى أجهزة المخابرات الأوكرانية، لكن ما الذي يمنعهم من الإبقاء على شخص في السجن دون تهمة. سوف نستمر في الدفاع عن حرية الصحفي، الذي تعد تهمته الوحيدة أنه ولد ويعيش في أوكرانيا، لكنه لا يكره روسيا. كل عام وأنت بخير يا كيريل، أتمنى أن تتمكن من الاحتفال بعيد ميلادك قريبا حرا طليقا. مرغريتا سيمونيان

ويواجه فيشينسكي تهما بـ "الخيانة العظمى، ودعم جموريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وتصل الأحكام القصوى في تلك الجرائم إلى 15 عاما.

المصدر: وكالات