تصفية مسلح خطط لعمل إرهابي جنوبي روسيا
Sputnik FSB
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أفادت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء بتصفية مسلح في جمهورية داغستان جنوبي البلاد كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر في اللجنة قوله إنه خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم دربند جنوبي داغستان تمت تصفية مسلح من أرباب السوابق، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة دربند باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار.
وأضاف المصدر أنه عثر لديه على أسلحة وذخيرة وحزام ناسف، كما تم اكتشاف وكر لصنع القنابل في أحد المنازل في منطقة العملية.
وذكر المصدر أن القوات الأمنية لم تتكبد أي خسائر كما لم تسقط ضحايا بين المدنيين.
المصدر: إنترفاكس
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