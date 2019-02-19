بوتين يوجه رسالته السنوية للجمعية الفدرالية غدا

أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيوجه رسالته السنوية للجمعية الفدرالية غدا الأربعاء، وأنه تم اعتماد 760 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية هذا الحدث.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن بوتين سيتطرق في رسالته بالدرجة الأولى إلى القضايا التي تعني المواطن في الآونة الأخيرة، وأهمها العلاقات بين روسيا وبيلاروس، ومعاهدة السلام المتعثرة مع اليابان بسبب تعنت طوكيو وتمسك روسيا بالجزر، وبعض القضايا الاجتماعية في عدد من المناطق، وقطاع الفضاء الروسي ومنجزاته.

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كما يرجح المراقبون أن يتوقف الرئيس بوتين عند منطقة القطب الشمالي ليطلع الجمعية على استمرار روسيا في تعزيز قواتها وحضورها في الدائرة القطبية الشمالية، والمشاريع الوطنية وبرنامج المتطوعين لحشد جهود الشباب في رفد التنمية.

المصدر: وكالات