موسكو: حجب "فيسبوك" حسابات لـRT مرفوض وننتظر ردا أوروبيا

أكدت موسكو أن حجب إدارة "فيسبوك" صفحات تعود لشبكة RT أمر غير مقبول، ودعت الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة لتقييم ممارسات واشنطن الهادفة للضغط على وسائل الإعلام التي لا ترضيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة مستمرة في ممارسة الرقابة الصارمة وتقييد حرية التعبير في الإنترنت.. وأصبح معروفا اليوم أن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي حجب، دون أن يشرح الأسباب، عددا من الحسابات المرتبطة بـ RT، على وجه التحديد، مشروع In the Now الذي يتابعه 4 ملايين مشترك".

وشددت موسكو على أن خطوة "فيسبوك" هذه تأتي ضمن سياسة "الضغط المباشر وغير المستند إلى أساس قانوني على مصادر المعلومات التي لا ترضي واشنطن".

وأضافت الوزارة أنه "من الواضح أن هذا التوجه بتشديد الرقابة في الإنترنت يزداد قوة، رغم دعوات الغرب المستمرة إلى احترام حرية التعبير في المجال الرقمي-المعلوماتي".

وأضافت: "غير مقبول أن إدارة فيسبوك تقوم، وبطريقة متسلطة وغير شفافة، بحجب الحسابات في انتهاك لمبادئ حرية التعبير وضمان الوصول المتساوي إلى المعلومات والمتفق عليها عموما".

ودعت الخارجية الروسية الهيئات الدولية المعنية بحرية وسائل الإعلام، وفي مقدمتها ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، إلى اتخاذ موقف إزاء المسألة.

كما حثت الخارجية الروسية المنظمات الحقوقية الدولية على تقييم أساليب الولايات المتحدة في "حرية الإنترنت".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية