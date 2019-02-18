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الكرملين: حجب "فيسبوك" صفحات RT ضغط مباشر على وسائل الإعلام

أخبار روسيا

الكرملين: حجب
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أعرب الكرملين عن أمله في أن تتمكن RT من الدفاع عن حقوقها إثر حجب إدارة "فيسبوك" صفحاتها، معتبرا هذه الممارسات ضغطا على وسائل الإعلام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "يجب في البداية انتظار تفسير وشرح هذه الخطوة. وبلا أدنى شك، أعتقد أنه يجب على RT الدفاع عن حقوقها والحصول من "فيسبوك" على شرح واف لسبب هذا الحجب".

وأشار إلى أن RT، تمكنت عدة مرات من الدفاع عن حقوقها وأعرب عن ثقته بأن هذه الحالة لن تختلف عن سابقاتها، مؤكدا أن هذه الخطوة للضغط على وسائل الإعلام.

وقال نائب رئيس لجنة السياسة الإعلامية وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الروسية فلاديمير كروبنيكوف: "للأسف تمارس إدارة "فيسبوك" هذه الممارسات منذ أمد، وما حدث يعد استمرارا للسياسة المعتمدة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الغربية، الخاضعة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن هذه السياسة، تتلخص في السعي لإغلاق القنوات الإعلامية الروسية "لعدم رغبتهم في انتشار معلومات مغايرة وبديلة عما ينقلونه، وكل ذلك ليس إلا استمرارا للحرب الهجينة".

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وقال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد سيرغي تسفيتكوف، إن "فيسبوك" باتت تلعب دور الرقيب الإعلامي، وتجهد لحجب المعلومات المؤيدة لروسيا، ودعم كل ما هو معاد لها.

وأما عضو مجلس الدوما رسلان بالبيك فقد شبه "فيسبوك" "بالكلب المربوط" للديمقراطية الأمريكية، الذي ينبح على الغرباء ويلعق بكل طاعة أيدي أسياده، وقال: "فيسبوك" يسمح ويروج لكل ما ترغب به الخارجية الأمريكية وما هو لمصلحتها.

المصدر: وكالات 

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